Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 11 августа, поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», — указано в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что мусульмане РФ бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, а также воспитывают в детях уважение к истории, традициям и обычаям предков.

По данным ТАСС, 11 августа в Крыму прошел праздничный намаз в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Участие в нем приняли более 2 тыс. мусульман.

Перед намазом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился к мусульманам с проповедью. Он призвал их к единству, взаимопониманию и поддержке друг друга.

Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, 12 августа в регионе объявили выходным днем для представителей всех конфессий в связи с празднованием Курбан-байрама. В этот день отдыхать будут и жители Дагестана. В Чечне в связи с празднованием Курбан-байрама глава республики Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа, отмечает ТАСС. Нерабочим понедельник будет и у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.

Курбан-байрам (Ид аль-адха), или праздник жертвоприношения, считается одним из главных у мусульман. Он отмечается в конце паломничества в священные города Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа.