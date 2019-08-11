Взрыв на заводе биотоплива произошел в Бразилии

В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв на заводе биотоплива. На воздух взлетел и загорелся резервуар для хранения этанола. Сосуд вмещал в себя 64 млн л жидкости. По предварительным данным, причиной ЧП стал дефект на крышке бака.

В тушении пожара принимают участие 18 бригад. Спасатели пытаются локализовать очаг, чтобы не допустить распространение огня. Ожидается, что пламя потухнет само через несколько дней.