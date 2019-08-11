В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за бушующего в Китае супертайфуна «Лекима». Оно будет действовать с вечера воскресенья, 11 августа, до понедельника, 12 августа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на приморский Гидрометцентр, в западных, центральных и на севере восточных районов края ожидаются сильные дожди, местами может выпасть до 50 мм осадков за 12 часов. На остальной территории региона и во Владивостоке прогнозируются умеренные и сильные дожди, в некоторых районах ожидается гроза и усиление ветра до 13–18 м/с.

11 августа стало известно, что супертайфун, обрушившийся на восточное побережье Китая, унес жизни 28 человек. До этого сообщалось о 18 погибших.

В начале августа сообщалось, что в середине месяца в Приморье ожидается тайфун «Випа». В Примгидромете предупреждали, что он может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе.