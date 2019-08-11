Солдаты ЦАХАЛ застрелили на границе с Газой открывшего по ним огонь палестинца

Вооруженный палестинец был застрелен военнослужащими армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после того, как открыл по ним огонь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 11 августа.

«Некоторое время назад солдаты засекли вооруженного террориста, который приближался к разделительному забору у границы в северной части сектора Газа. Террорист открыл огонь по солдатам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что палестинец был убит ответным огнем.

2 августа сообщалось, что за день 49 палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля в секторе Газа.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

Согласно документу, план представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа. Все инициативы поддержат определенные столпы палестинского общества, в том числе власть, экономику и народ.