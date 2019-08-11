Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации

Платформу сервисов виртуальной и дополненной реальности Сyberverse представила китайская компания Huawei, пишет «РИА Новости» в воскресенье, 11 августа.

Сервис позволяет получать информацию об объекте, просто наведя на него камеру смартфона, разумеется, если данные об объекте уже внесены в систему.

Таким образом, например, можно узнать о стоимости и параметрах того или иного товара в магазине, не читая ценник или получить информацию об учебном заведении.

Кроме того, в Сyberverse пользователь сам сможет указывать информацию о конкретном месте или объекте.

«Цифровая информация сейчас доступна всем, но она невидима в реальном мире. Впервые мы решили объединить ее с реальным миром. В вашей реальной жизни теперь вы можете получить цифровую информацию визуально», — рассказал эксперт Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вей Луо.

Ранее в Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты Huawei будут выпускаться с российской операционной системой «Аврора».