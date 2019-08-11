Прямой эфир

В Ватикане задержан угрожавший поджечь себя мигрант из Ирака

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянская полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал себя поджечь близ площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 10 августа сообщила римская газета il Messaggero.

В субботу утром мужчина пришел на площадь Пия XII, прилегающей к знаменитой колоннаде Бернини, стал выкрикивать бессвязные фразы и угрожал поджечь себя, размахивая зажигалкой.

Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент в многолюдном месте оказался практически незамеченным туристами.

Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.

29 мая мужчина поджег свою одежду в парке напротив Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ватикане изучат костные останки в связи с пропавшей 36 лет назад девочкой
В посольстве Ватикана в Риме снова нашли человеческие кости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017