В Ватикане задержан угрожавший поджечь себя мигрант из Ирака

Итальянская полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал себя поджечь близ площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 10 августа сообщила римская газета il Messaggero.

В субботу утром мужчина пришел на площадь Пия XII, прилегающей к знаменитой колоннаде Бернини, стал выкрикивать бессвязные фразы и угрожал поджечь себя, размахивая зажигалкой.

Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент в многолюдном месте оказался практически незамеченным туристами.

Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.

29 мая мужчина поджег свою одежду в парке напротив Белого дома.