Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России

Происхождение и значение самых распространенных в России фамилий объяснил историк, руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.

Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.

По словам эксперта, Кузнецовы всегда были уважаемыми людьми, Ивановы — последствие церковной моды, а Смирновы очень послушные.

«Популярность фамилии Иванов связана с тем, что в конце XIX века, после всех церковных реформ, каждый третий день в церквях крестили мальчиков с именем Иван. Что касается фамилии Попов — в России на протяжении тысячелетия священники являются самым стабильным общественным институтом. Кроме того, в семьях духовенства всегда было много детей», — цитирует Максимова URA.RU.

Происхождение фамилии Кузнецов еще очевидней. Она происходит от слова «кузнец», а данная профессия всегда была самой загадочной и в европейской, и в азиатской культурах.

«Он с чертом знается, потому что с огнем имеет дело, в сказках он всегда необычный персонаж. Это очень уважаемые люди. И если в роду был кузнец, то это обязательно становилось основой фамилии», — рассказал Максимов.

Фамилия Смирнов распространена в центральной части России, в Поволжье. Имя Смирной было очень популярно во Владимиро-Суздальской Руси и давалось как пожелание, чтобы ребенок был спокойным и послушным.

В список самых популярных в России фамилий также входят Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков и другие.