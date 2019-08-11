Немец прошел по канату над Пермью и установил рекорд

В Перми немецкий канатоходец Фриди Куни установил новый мировой рекорд, сообщило 10 августа агентство URA.RU.

Отмечается, что спортсмен прошел 955 м по канату, натянутому от Театра-Театра через всю городскую эспланаду до здания законодательного собрания.

За перемещением слэклайнера наблюдало несколько тысяч жителей города. Хождение Куни над городом пришлось на празднование фестиваля уличных театров и стало своеобразной частью мероприятия.

В прошлом году немец поставил рекорд, пройдя без страховки 110 м на высоте 200 м над ущельем Вердон во Франции.

24 июня канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке.