Прямой эфир

Немец прошел по канату над Пермью и установил рекорд

0
Фото: vk.com/МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми немецкий канатоходец Фриди Куни установил новый мировой рекорд, сообщило 10 августа агентство URA.RU.

Отмечается, что спортсмен прошел 955 м по канату, натянутому от Театра-Театра через всю городскую эспланаду до здания законодательного собрания.

За перемещением слэклайнера наблюдало несколько тысяч жителей города. Хождение Куни над городом пришлось на празднование фестиваля уличных театров и стало своеобразной частью мероприятия.

В прошлом году немец поставил рекорд, пройдя без страховки 110 м на высоте 200 м над ущельем Вердон во Франции.

24 июня канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восьмилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги лежа
Канатную дорогу в Москве закрыли из-за усиления ветра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017