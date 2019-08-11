На стадионе футбольного клуба в Нидерландах обрушилась крыша

На стадионе футбольного клуба «АЗ Алкмар» (Нидерланды) в субботу, 10 августа, обрушилась крыша. Информацию об этом распространил в своем Тwitter-аккаунте журналист Брайан Вийкер.

Он рассказал, что крыша упала на центральные трибуны, и выложил фото.

Dak AZ-stadion dus ingestort. Schokkend. Gelukkig was er geen wedstrijd. pic.twitter.com/JkhCeArjr4 — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

К счастью, пострадавших в инциденте не было.

Отмечается, что клубу «АЗ Алкмар» придется подыскивать новую площадку к 15 августа, поскольку на этот день назначен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с украинским «Мариуполем».

20 марта в Биробиджане произошло обрушение крыши неэксплуатируемого производственного корпуса бывшего завода «Дальсельмаш». Спасателям, прибывшим на место происшествия после поступления сигнала в Центр обработки экстренных вызовов 112, очевидец рассказал, что в момент обрушения крыши он был в здании один. Мужчина не пострадал.