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На стадионе футбольного клуба в Нидерландах обрушилась крыша

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Фото: twitter.com/Brian Wijker
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На стадионе футбольного клуба «АЗ Алкмар» (Нидерланды) в субботу, 10 августа, обрушилась крыша. Информацию об этом распространил в своем Тwitter-аккаунте журналист Брайан Вийкер.

Он рассказал, что крыша упала на центральные трибуны, и выложил фото.

К счастью, пострадавших в инциденте не было.

Отмечается, что клубу «АЗ Алкмар» придется подыскивать новую площадку к 15 августа, поскольку на этот день назначен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с украинским «Мариуполем».

20 марта в Биробиджане произошло обрушение крыши неэксплуатируемого производственного корпуса бывшего завода «Дальсельмаш». Спасателям, прибывшим на место происшествия после поступления сигнала в Центр обработки экстренных вызовов 112, очевидец рассказал, что в момент обрушения крыши он был в здании один. Мужчина не пострадал.

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