Прямой эфир

Британские антифашисты потребовали прекратить военную помощь Украине

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В субботу, 10 августа, они устроили митинг напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне.

Остаются на линии: Донбасс ждет реальных шагов Киева по перемирию
Владимир Зеленский второй раз позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины

Участники акции раздавали прохожим листовки с информацией о ситуации на Украине. Они обращали внимание людей на недопустимость сотрудничества украинской власти с представителями ультраправых националистических организаций.

«Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс», — сказал член центрального комитета Новой коммунистической партии Великобритании Тео Рассел журналистам агентства ТАСС.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Великобритания выделит £11 млн ($14,1 млн) на защиту Украины от «иностранной агрессии». Согласно отчету королевского Фонда по предотвращению конфликтов, средства должны потратить на подготовку личного состава ВСУ в оборонительном ключе. Курировать программы помощи Украине будут британский МИД, департамент международного развития, минобороны, национальное криминальное агентство и государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017