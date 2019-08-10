Британские антифашисты потребовали прекратить военную помощь Украине

Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В субботу, 10 августа, они устроили митинг напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне.

Участники акции раздавали прохожим листовки с информацией о ситуации на Украине. Они обращали внимание людей на недопустимость сотрудничества украинской власти с представителями ультраправых националистических организаций.

«Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс», — сказал член центрального комитета Новой коммунистической партии Великобритании Тео Рассел журналистам агентства ТАСС.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Великобритания выделит £11 млн ($14,1 млн) на защиту Украины от «иностранной агрессии». Согласно отчету королевского Фонда по предотвращению конфликтов, средства должны потратить на подготовку личного состава ВСУ в оборонительном ключе. Курировать программы помощи Украине будут британский МИД, департамент международного развития, минобороны, национальное криминальное агентство и государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.