В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о причинах возникновения распространенных заболеваний среди россиян. По его словам, во многом в этом виноват сидячий образ жизни.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности», — написал замминистра на своей странице в Facebook.

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии. При этом он отметил, что имеет в виду именно подвижный образ жизни, а не занятия спортом.

«Физическая активность может включать в себя прогулки пешком или на велосипеде, некоторые виды работ, игры, спорт или запланированные упражнения вместе с семьей или самостоятельно», — написал Салагай.

По его словам, для каждого возраста есть нормы физической активности. Так, для детей и молодых людей до 17 лет включительно рекомендуется минимум 60 минут физической активности ежедневно, для людей в возрасте от 18 до 64 лет рекомендуется как минимум 150 минут умеренной аэробной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Для людей старше 65 лет — минимум 75 минут интенсивной физической активности еженедельно.

«Главное помнить, что физическая активность необходима, но она должна быть рациональной и ни в коем случае не травматичной для вас», — заключил замминистра.

Ранее 10 августа Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок. Лидером списка стал Алтайский край.