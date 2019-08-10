«КамАЗ» сбил дорожного рабочего на трассе «Дон»

Днем в субботу, 10 августа, на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области произошла смертельная авария. Грузовик сбил двух дорожных рабочих, а затем врезался в «Газель» и «КамАЗ» дорожной службы. Один из рабочих погиб на месте, другой доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

По данным GOROD48, рабочие шли вдоль обочины, перед ними двигались «Газель» и «КамАЗ». «Обстоятельства произошедшего выясняют на месте аварии сотрудники следственной группы», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

На днях мотоциклисту в Волгоградской области выписали штраф за наезд на коляску, в которой находился четырехмесячный ребенок. Авария произошла в Камышине. Чтобы избежать ответственности, мужчина разобрал мотоцикл.