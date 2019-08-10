Прямой эфир

«КамАЗ» сбил дорожного рабочего на трассе «Дон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Днем в субботу, 10 августа, на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области произошла смертельная авария. Грузовик сбил двух дорожных рабочих, а затем врезался в «Газель» и «КамАЗ» дорожной службы. Один из рабочих погиб на месте, другой доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

По данным GOROD48, рабочие шли вдоль обочины, перед ними двигались «Газель» и «КамАЗ». «Обстоятельства произошедшего выясняют на месте аварии сотрудники следственной группы», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

На днях мотоциклисту в Волгоградской области выписали штраф за наезд на коляску, в которой находился четырехмесячный ребенок. Авария произошла в Камышине. Чтобы избежать ответственности, мужчина разобрал мотоцикл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число пострадавших в ДТП под Курганом увеличилось до 14
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017