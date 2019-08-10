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Детские яхтенные центры решили создать в Крыму и Приморье

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Крупные центры яхтенного спорта для детей и юношества создадут в Севастополе и Владивостоке. Об этом рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Город на море призван учить быть с парусом, с лодками, кораблями на «ты». Здесь будет создан большой центр яхтенного спорта для детей и юношества. Здесь будут обучаться дети Севастополя. Это будет одна из самых крупных баз на территории Российской Федерации. Здесь и еще во Владивостоке», — заявила Голодец.

Вице-премьер добавила, что речь идет также о развитии инфраструктуры культурных центров, клубном строительстве, ремонте Театра им. Луначарского, а также об инфраструктуре для жителей Севастополя, сообщает ИА SevastopolMedia.

Ранее стало известно, что чартерный яхтенный туризм планируют развивать в Севастополе в рамках концепции создания марины в Балаклавской бухте. В Крыму есть хорошо защищенные бухты, позволяющие организовать комфортный маршрут, а также благоприятный налоговый режим СЭЗ и доступная аренда яхт. Объем финансирования проекта яхтенной марины — от 340 млн рублей, стоимость строительно-монтажных работ — около 6–7 млрд рублей.

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