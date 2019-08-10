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Социальные объекты Иркутской области массово подключат к интернету

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Более 1,7 тыс. социальных объектов Иркутской области подключат к интернету к 2021 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Среди них будут фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части, участковые пункты полиции.

Определен исполнитель и проводится процедура заключения государственного контракта на оказание услуг по подключению. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья. Работы пройдут поэтапно, около 25% объектов будут подключены уже до конца этого года.

«Подключение к интернету повысит доступность образовательных услуг и возможность развития телемедицины», — прокомментировал заместитель министра экономического развития региона Евгений Васиченко.

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов. По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Кассовое исполнение 12 нацпроектов в России, по данным на первую декаду июля, составило 661 млрд рублей из запланированных на 2019 год 1,7 трлн. Все направления рассчитаны до 2024 года, в бюджете заложено 25,7 трлн рублей на их осуществление.

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