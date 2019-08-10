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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

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Фото: РЕН ТВ
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Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье.

Ролик Савченко опубликовала в Facebook. Сейчас видео пропало со страницы экс-нардепа, однако телеканал РЕН ТВ успел заметить комментарии пользователей.

«Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та», — написал один из пользователей.

Многие начали гадать, почему же Савченко решила купаться в платье. По мнению одного из комментаторов, таким образом она решила его постирать, экономя воду из-за высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Обнищала с этой политикой, так что, как цыгане, одновременно стирает и моется», — написал он.

Некоторые в шутку предположили, что политик просто не успела похудеть к лету, поэтому пришла на пляж в одежде.

«Ни до ЕС, ни даже до Крыма не доплыла», — цитирует другого комментатора «Газета.ру».

7 августа Савченко выложила фото с пляжа в том же зеленом платье, чем немало удивила подписчиков. По словам бывшего депутата, фотосессия прошла в латвийском селе Юрмалциемс. Поселение поразило экс-нардепа своей обустроенностью и природой. При этом Савченко посетовала, что украинцы не так бережно относятся к своей стране, как жители Латвии.

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