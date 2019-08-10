Мужчина устроил стрельбу в норвежской мечети

Мужчина открыл стрельбу в мечети в Беруме, пригороде норвежской столицы. Как сообщает The Independent со ссылкой на полицию, злоумышленник арестован.

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, накануне крупного исламского праздника Курбан-байрам. В результате стрельбы пострадал один человек. По словам правоохранителей, нападавший — молодой белый мужчина. Больше о нем пока ничего не сообщается.

27 июня мужчина открыл огонь возле мечети во французском Бресте. Ранения получили два человека, в том числе имам. Сам злоумышленник сбежал с места преступления, но после стало известно, что он покончил с собой.