Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищенском положении

Юлия Павлова, которая является директором воевавшего в Донбассе на стороне украинских националистов российского актера Анатолия Пашинина, опровергла слухи о его нищете, заявив, что у артиста в настоящее время много разных проектов. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда» в субботу, 10 августа.

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме», — отметила Павлова.

Ранее 10 августа стало известно, что Пашинин теперь «работает за еду и может только мечтать о новых ролях». Об этом в своем блоге написал актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе.

По его словам, украинские киностудии отказались работать с бывшим российским артистом, в связи с чем Пашинину пришлось трудиться в качестве разнорабочего. Марочкин отметил, что его коллега выразил желание вернуться обратно в Россию.

Актер известен в РФ по ролям в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2017 году он вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии (входит в экстремистскую организацию «Правый сектор», запрещенную в РФ).

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.