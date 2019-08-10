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В МЧС назвали сроки тушения пожара на арсенале в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/Ольга Халманова
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Ликвидация пожара на арсенале в Ачинском районе Красноярского края, где 9 августа произошла новая серия взрывов, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.

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«Это очень опасные и сложные работы, их выполняет Министерство обороны РФ. Пока мы взяли тайм-аут на сутки, то есть еще сутки будет продолжаться активное тушение», — цитирует его ТАСС.

Лисин добавил, что в субботу в тушении принимали участие самолеты Ил-76 Минобороны РФ, которые совершили семь вылетов и сбросов воды на территорию арсенала.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. 5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км.

В результате происшествия погиб один человек, восемь пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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