Трамп заявил о получении письма от Ким Чен Ына с предложением о встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от лидера КНДР Ким Чен Ына письмо с предложением встретиться после того, как будут завершены совместные военные учения США и Южной Кореи.

Американский лидер заявил, что готов провести встречу в ближайшее время. Он также рассказал, что Ким Чен Ын принес «небольшие извинения» за запуск баллистических ракет малой дальности, который Пхеньян осуществил ранее в субботу, 10 августа.

«Это длинное письмо, большая часть которого состоит из жалоб на смехотворные и дорогостоящие учения (США и Южной Кореи. — Ред.). Также были небольшие извинения за испытания ракет малой дальности [и уверения, что], эти испытания прекратились бы после окончания учений. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея станет одной из самых успешных стран в мире!», — написал Трамп в Twitter

В предыдущий раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с главой КНДР о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация президента готова пойти на определенные уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.