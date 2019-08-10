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Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели. Об этом в субботу, 10 августа, заявил политолог Денис Батурин.

«Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели», — цитирует Батурина «РИА Новости».

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По его словам, говоря об интересах крымских татар, Эрдоган имеет в виду прежде всего диаспору в Турции. Батурин считает, что от президента Турции не стоит ждать другой риторики, так как он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике. По мнению эксперта, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.

Накануне глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал Эрдогана признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара намерена сотрудничать с Москвой. По его словам, Россия — один из основных партнеров страны, тогда как Украина является «американской марионеткой».

7 августа Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре напомнил, что его страна поддерживает «целостность Украины» и не признает возвращение Крыма в состав России. В Госдуме в ответ на это обвинили лидера в двойных стандартах.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным. Несмотря на это, ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.

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