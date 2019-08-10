Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «РИА Новости».

«Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года. — Ред.) операцию «Щит Евфрата» в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна», — отметил турецкий лидер.

4 августа Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

В ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции глава государства подчеркнул, что войска войдут на территорию Сирии, как это было с Африном, так как Анкара не может молча реагировать на нападения на страну.

В конце июня один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.

13 и 16 июня два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам, ранения получили трое турецких военных. Анкара обвинила в инциденте военных Сирии и ее сторонников.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.