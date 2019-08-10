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В Астраханской области три человека погибли в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Три человека погибли в результате ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в Ахтубинском районе, среди погибших был ребенок.

«Кроме того, госпитализированы два человека, среди них также есть ребенок», — добавил собеседник агентства.

По предварительной информации, все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

8 августа сообщалось, что водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.

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