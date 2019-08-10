В Горбачев-фонде рассказали о состоянии здоровья экс-президента СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев регулярно бывает на работе, встречается с сотрудниками и пишет новую книгу. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ» заявил, что состояние здоровья Горбачева «очень плохое» и последние месяцев шесть тот якобы «живет в больнице».

«Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление. Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности, был вчера, в пятницу, встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы», — цитирует Палажченко «РИА Новости».

Он добавил, что сейчас в работе у бывшего советского лидера «есть разные проекты, в том числе и книга».

В конце апреля в СМИ появились сообщения о госпитализации Горбачева. 6 июня сам экс-президент эту информацию подтвердил.