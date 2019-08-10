Певица Наргиз прокомментировала конфликт с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова рассказала подробности конфликта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Наргиз сообщила, что руководство лейбла сорвало все концерты, запланированные на август.

«Со слов организатора воронежского концерта, «Малфа» заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает девяностыми?», — написала исполнительница.

По мнению Наргиз, со стороны лейбла началась травля и «перекрывание кислорода». Она также добавила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали знакомые, и она «теряет дар речи от подлости» продюсерского центра.

Днем ранее Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур находится под угрозой срыва.

В свою очередь, представители MALFA утверждают, что подобная ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом, отмечает «Газета.ру».

На заявление Закировой по поводу отмены концертов также ответил сам Фадеев. В своем Instagram он написал пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».