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Новым греческим послом в России станет Катерина Насика

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пост посла Греции в России займет Катерина Насика. Об этом 10 августа «РИА Новости» сообщил источник в правительственных кругах Греции.

Решение о назначении нового посла было принято на заседании правительственного совета по внешней политике и обороне.

Насика выступала в качестве представителя Греции в Международной организации гражданской авиации IKAO в Канаде.

На данный момент послом Греции в Москве выступает Таисия Афанасиу, которая только в начале июля вручила президенту России Владимиру Путину верительные грамоты.

Афанасиу — карьерный дипломат, находящийся на дипломатической службе с 1984 года. Она работала в греческих посольствах в Венгрии, Ватикане и Албании, была послом в Сирии и Польше. В 2015 году Афанасиу возглавила дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса, а в 2017 году была назначена греческим послом в Италии. Являясь послом Греции в Москве, она также представляет страну в Белоруссии, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане.

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