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В МЧС заявили о продолжении пожара на военном полигоне под Ачинском

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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА
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Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае продолжается. Об этом в субботу, 10 августа, «РИА Новости» сообщил начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.

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«Пожар на арсенале продолжается. В том смысле, что дым и температурный режим, который за время основного горения набрал арсенал и полигон, он будет продолжаться еще значительное время. Тушение и проливка, которыми занимается Министерство обороны, будут зависеть от того, какими средствами и ресурсами будет это тушение производиться», — сказал Лисин и добавил, что в деревне Каменка, расположенной поблизости и пострадавшей при взрывах, приостановлены работы строительных бригад. Саперы, по его словам, продолжают работать, а жители Каменки в поселение не допускаются.

Лисин отметил, что в пункты временного размещения поселили 30 человек. Вернуться в свои дома люди смогут только после того, как соответствующий акт об окончании работ будет дан Министерством обороны.

По информации Лисина, снятие режима чрезвычайной ситуации в ближайшее время не планируется.

Ранее в этот же день стало известно, что число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 человек.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Были зарегистрированы как минимум две самопроизвольные детонации снарядов. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменка эвакуировали. Вечером в тот же день стало известно о ликвидации пожара.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, cпасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

В результате происшествия погиб один человек, восемь пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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