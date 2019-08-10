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В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча

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Фото: Twitter.com/severe-weather.EU
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В Люксембурге из-за смерча, который пронесся вечером 9 августа над двумя населенными пунктами у границы с Бельгией, пострадали 14 человек. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Скорость ветра достигала 128 километров в час. Смерч повалил деревья и повредил около 160 зданий.

«Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог», — сообщила служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

В мае торнадо повредил несколько зданий и перевернул автобус в румынском городе Кэлэраши.

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