Ричард Гир впервые показался с младшим сыном

Папараци впервые показали 69-летнего американского актера Ричарда Гира с младшим сыном, родившимся в феврале от 36-летней супруги Алехандры Сильвы. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» в субботу, 10 августа.

Мальчику всего пять месяцев. На фото отец держит его, завернув в покрывало или большое полотенце, которым укутан сам.

У актера уже есть 19-летний сын от второго брака с актрисой Кэри Лоуэлл.

Отношения Гира с испанской красавицей завязались в 2014 году, но до этого они были знакомы не менее 10 лет, поскольку актер был другом семьи Сильвы.

В 2018 году у 78-летнего актера Эммануила Виторгана и его 56-летней жены родилась дочь Этель.