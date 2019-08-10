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В Калифорнии требуют отменить обязанность принимать женщин в руководство фирм

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Фото: Global Look Press/David Oxberry/moodboard
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Иск к властям штата Калифорния в связи с законом, предписывающим фирмам принимать женщин в советы директоров, подала правозащитная организация Judicial Watch. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 9 августа.

Закон, который оспаривается консервативными правозащитниками, предусматривает, что к началу 2020 года в совете директоров корпораций со штаб-квартирой в Калифорнии, должна быть как минимум одна женщина, а к концу 2021 год, количество женщин в этом органе может дойти до половины.

В настоящее время в Калифорнии находится 761 публично торгуемая корпорация, подавляющее большинство из которых подпадают под действие положений законодательства. По данным на 1 июля 2019 года 537 компании не смогли соответствовать этому требованию.

В свою очередь юристы Judicial Watch утверждают, что закон вводит гендерные квоты, что противоречит законам штата и США.

7 июля сообщалось, что голландский технологический университет Эйндховена с июля реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку — места будут предоставлять в приоритетном порядке женщинам, обеспечивая их дополнительным стартовым грантом.

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