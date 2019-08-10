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В США разморозили предназначенные для оказания помощи другим странам фонды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средства, предназначенные для оказания помощи другим государствам, были разблокированы в США. Об этом рассказало издание Politico в субботу, 10 августа, со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«После того, как прошлым вечером мы получили необходимую нам информацию и изучили ее, эти фонды теперь снова доступны», — сообщил он.

Отмечается, то деньги, выделенные конгрессом, были временно заблокированы для проведения ревизии со стороны Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (USAID).

Объем указанных фондов может составлять от двух до четырех миллиардов долларов.

Эти средства предназначены для финансирования международных организаций, миротворческих миссий, борьбы с наркотиками, здравоохранения и других сфер. Речь идет о «помощи государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии».

29 июля стало известно, что более 90% военно-технической помощи, которая оказывалась Украине в последние годы, поступало из США.

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