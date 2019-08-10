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Эксперт рассказала о «безболезненной» для кошелька подготовке ребенка к школе

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева рассказала, как подготовить ребенка к школе и при этом не разориться.

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По ее словам, в подготовке к новому учебному году весьма важную роль играют накопления средств. Лучше заранее отложить необходимую сумму, либо накапливать ее постепенно, чтобы подготовиться к родительским собраниям в сентябре.

Отдельное внимание она обратила на форму и школьные принадлежности. Эксперт напомнила о довольно строгих правилах в школах, поэтому рекомендовала не спешить с покупкой ярких тетрадей и дневников.

«Вы можете по просьбе ребенка купить яркий и красивый дневник, разноцветные дорогие тетради, но школьные правила довольно строгие, и вся эта канцелярия будет лежать на полке», — сказала Андреева в интервью «РИА Новости».

По словам эксперта, с 8-10 лет ребенку можно доверить самому распределить свои школьные принадлежности и определить, что ему пригодится, а что необходимо докупить.

«Купите на первое время шесть-семь тетрадей, один альбом, одну упаковку цветных карандашей, синие и цветные ручки, канцелярский клей, обычную цветную бумагу, ластик, пластилин», — посоветовала Андреева, добавив, что остальное лучше приобретать по мере необходимости.

Что касается школьной формы, то она должна полностью соответствовать установленным стандартам. И ее не нужно покупать заранее, поскольку за лето ребенок может из нее вырасти. Также Андреева напомнила о возможности компенсировать расходы на покупку формы с помощью регионального бюджета.

9 августа Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы. Отмечается, что обращать внимание стоит на состав ткани, пошив, маркировку и документацию.

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