В Великобритании произошли массовые отключения света

На юго- и северо-востоке Англии произошли массовые отключения света. Сбои в работе энергосистемы были зафиксированы и в Лондоне. В британской столице не работала часть светофоров и линий метро. На полпути встали несколько железнодорожных составов. Перебои с электричеством продолжались 1,5 часа и затронули порядка 1 млн человек.