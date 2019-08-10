В Греции при столкновении лодок погибли два человека

В Греции столкнулись надувная и деревянная лодки, что привело к гибели двух человек. Об этом 10 августа сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Инцидент произошел в 350 метрах от полуострова Пелопоннес. Надувная лодка, в которой находилось 10 граждан Франции, протаранила деревянную лодку с двумя людьми на борту. Впоследствии она затонула, и мужчина и женщина, которые находились в ней, погибли.

Помимо этого еще одна женщина получила травмы. Как отметили в полиции, пассажиры надувной лодки были трезвыми. Их доставили в госпиталь для дополнительной экспертизы.

31 июля сообщалось, что в Самаре погиб ребенок, упавший в воду с катера.