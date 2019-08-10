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Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда

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Фото: Julie Belew via REUTERS
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Несостоявшегося стрелка из Спрингфилда (Миссури), который спровоцировал панику в супермаркете Walmart, зовут Дмитрий Андрейченко, ему предъявили обвинения в создании террористической угрозы. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила полиция города в своем Тwitter-аккаунте.

«Гособвинитель округа Грин Дэн Паттерсон заявил, что 20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко… предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени», — говорится в сообщении.

Власти города ничего не сообщают о гражданстве или стране проиcхождения задержанного.

Известно, что Андрейченко грозит до четырех лет заключения. Кроме того, его могут оштрафовать на сумму до $10 тыс.

Инцидент с участием Андрейченко произошел 8 августа в одном из магазинов сети Walmart. Молодой человек вошел туда в камуфляжной одежде и бронежилете c винтовкой в руках.

Отмечается, что Андрейченко не предпринимал враждебных действий и лишь снимал видео на мобильный телефон. При задержании он не оказал сопротивления.

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