Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда

Несостоявшегося стрелка из Спрингфилда (Миссури), который спровоцировал панику в супермаркете Walmart, зовут Дмитрий Андрейченко, ему предъявили обвинения в создании террористической угрозы. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила полиция города в своем Тwitter-аккаунте.

«Гособвинитель округа Грин Дэн Паттерсон заявил, что 20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко… предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени», — говорится в сообщении.

Власти города ничего не сообщают о гражданстве или стране проиcхождения задержанного.

Известно, что Андрейченко грозит до четырех лет заключения. Кроме того, его могут оштрафовать на сумму до $10 тыс.

Инцидент с участием Андрейченко произошел 8 августа в одном из магазинов сети Walmart. Молодой человек вошел туда в камуфляжной одежде и бронежилете c винтовкой в руках.

Отмечается, что Андрейченко не предпринимал враждебных действий и лишь снимал видео на мобильный телефон. При задержании он не оказал сопротивления.