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Медведь поджег полицейскую машину в США

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Фото: Global Look Press/Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com
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В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину и спровоцировал пожар, пишет KRCR News.

Отмечается, что помощник шерифа округа ехал вечером на вызов, однако ему на капот внезапно свалился взрослый медведь. Страж порядка потерял управление и вылетел в кювет, где машина перевернулась и загорелась.

Полицейский чудом успел выбраться из авто, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

9 июля сообщалось, что в США медведь «угнал» автомобиль и попал в ДТП.

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