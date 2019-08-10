Медведь поджег полицейскую машину в США

В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину и спровоцировал пожар, пишет KRCR News.

Отмечается, что помощник шерифа округа ехал вечером на вызов, однако ему на капот внезапно свалился взрослый медведь. Страж порядка потерял управление и вылетел в кювет, где машина перевернулась и загорелась.

Полицейский чудом успел выбраться из авто, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

9 июля сообщалось, что в США медведь «угнал» автомобиль и попал в ДТП.