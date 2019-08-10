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В Дагестане напали на машину скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Неизвестный мужчина напал на бригаду скорой помощи в Махачкале, сообщил 10 августа минздрав Дагестана.

Отмечается, что медики направлялись на вызов к ребенку и остановились в одном из переулков, чтобы уточнить адрес.

«В этот момент сзади подъехал автомобиль «Газель», водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя «скорой» и скрылся с места происшествия», — приводит сообщение РЕН ТВ.

В минздраве отметили, что «скорая» всё же нашла нужный дом и доставила больного ребенка в больницу. После этого был госпитализирован и сам водитель машины медиков. Его поместили в отделение нейрохирургии с множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Нападавший в настоящее время задержан.

За последний месяц это уже третий случай нападения на «скорую» в республике.

6 августа в России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медработников, в том числе за непропуск машины скорой помощи на дорогах.

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