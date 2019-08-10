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США отреагировали на новые пуски ракет КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Вашингтон полагает, что КНДР произвела пуски баллистических ракет малой дальности, пишет 9 августа Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, США в курсе пусков и вида ракет, но не знают, сколько именно снарядов было выпущено.

10 августа агентство Рёнхап со ссылкой на военных сообщило, что Северная Корея осуществила запуск двух ракет неустановленного типа из города Хамхын в сторону Японского моря.

Пхеньян возобновил ракетные испытания в начале августа. Так, испытания тактических управляемых ракет нового типа прошли 3 и 6 числа.

Опасность от новых испытаний КНДР оценил президент США Дональд Трамп.

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