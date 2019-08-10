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Спецназ США провел учения для украинских коллег

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Фото: TASS/Zuma
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Украинские правоохранители приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецподразделения SWAT. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

«Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств, а также продемонстрировали образцы снаряжения спецназовцев», — говорится в источнике.

Отмечается, что учения проходили с 29 июля по 9 августа в нескольких местах: киевском аэропорту Борисполь, в центре специальной и физической подготовки национальной академии внутренних дел и на открытой местности.

Таким образом, полицейские отрабатывали сценарии по освобождению заложников в разных помещениях, на борту самолета и в вагоне поезда.

В апреле страны – участницы НАТО согласовали пакет мер по Черноморскому региону, направленный на усиление поддержки Грузии и Украины.

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