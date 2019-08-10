Американских пограничников обстреляли со стороны Мексики

Неизвестные с территории Мексики открыли огонь по американскому пограничному катеру на реке Рио-Гранде, разделяющей две страны. Об этом 9 августа сообщили в Таможенной и пограничной службе США.

Отмечается, что атака была совершена в момент нахождения катера вблизи города Фронтон (штат Техас). Пограничники заметили четырех вооруженных людей на стороне Мексики. Мужчины выстрелили по катеру не менее 50 раз.

«Катер получил несколько пробоин в корпусе, но никто из находившихся на борту не пострадал», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Американские власти начали расследование.

Отношения США и Мексики ухудшились после решения американского президента Дональда Трампа построить на границе двух стран стену, а также усилить борьбу с мексиканскими мигрантами.