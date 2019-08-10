Прямой эфир

Американских пограничников обстреляли со стороны Мексики

0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные с территории Мексики открыли огонь по американскому пограничному катеру на реке Рио-Гранде, разделяющей две страны. Об этом 9 августа сообщили в Таможенной и пограничной службе США.

Отмечается, что атака была совершена в момент нахождения катера вблизи города Фронтон (штат Техас). Пограничники заметили четырех вооруженных людей на стороне Мексики. Мужчины выстрелили по катеру не менее 50 раз.

«Катер получил несколько пробоин в корпусе, но никто из находившихся на борту не пострадал», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Американские власти начали расследование.

Отношения США и Мексики ухудшились после решения американского президента Дональда Трампа построить на границе двух стран стену, а также усилить борьбу с мексиканскими мигрантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
МИД Мексики назвал терактом против мексиканцев стрельбу в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017