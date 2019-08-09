Прямой эфир

Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

0
Фото: Мосфильм
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым популярным советским фильмом на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм» стала лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте киностудии.

Не очень криминальное чтиво: новый Тарантино и детские страшилки
Что смотреть в кино в эти выходные

Популярную советскую комедию посмотрели более 20 млн раз.

«Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката», — говорится в сообщении «Мосфильма».

В рейтинг самых просматриваемых также попали «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 млн просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с 18 млн просмотров, а также «Девчата» — более 16 млн просмотров.

При этом растет и зарубежная аудитория онлайн-канала «Мосфильма». Если в 2018 году она составляла порядка 59% от общего числа зрителей (то есть 128 млн человек), то с начала 2019 года она уже достигла 114 млн.

7 августа американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о планах снять последний фильм в карьере, а также назвал свой любимый советский фильм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер рассказал об условии получения «Оскара» российским мультфильмом
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017