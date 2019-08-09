Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

Самым популярным советским фильмом на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм» стала лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте киностудии.

Популярную советскую комедию посмотрели более 20 млн раз.

«Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката», — говорится в сообщении «Мосфильма».

В рейтинг самых просматриваемых также попали «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 млн просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с 18 млн просмотров, а также «Девчата» — более 16 млн просмотров.

При этом растет и зарубежная аудитория онлайн-канала «Мосфильма». Если в 2018 году она составляла порядка 59% от общего числа зрителей (то есть 128 млн человек), то с начала 2019 года она уже достигла 114 млн.

7 августа американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о планах снять последний фильм в карьере, а также назвал свой любимый советский фильм.