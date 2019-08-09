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В Англии произошло массовое отключение электроэнергии

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Фото: REUTERS/EMRE SARIGUL @Turkish_Football1
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В Англии зафиксировали массовое отключение электричества. Об этом 9 августа сообщает Sky News.

«Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети», — сообщил в Twitter оператор энергосетей UK Power Network

Проблема распространилась на столицу и юго-восток страны. Отмечается, что наблюдаются задержки и отмены поездов в Лондон и из него, а представитель британской транспортной полиции сообщил, что сотрудники ведомства работают на нескольких станциях.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London добавили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров.

По словам специалистов, отключение электроэнергии было спровоцировано проблемами с генераторами, которые уже разрешились.

1 августа сообщалось, что около 63 тыс. жителей Хабаровска остались без электричества из-за повреждения проходных изоляторов на ТЭЦ.

23 июля стало известно, что в 23 штатах в Венесуэле отключили электроэнергию.

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