Губернатор Красноярского края прокомментировал ЧП в Каменке

Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что жителей села Каменка, находящегося рядом с местом взрывов на арсенале, нельзя возвращать домой без надежных гарантий безопасности. Об этом 9 августа он сообщил ТАСС.

Комментируя ситуацию, Усс отметил, что решение о возвращении людей может быть принято только после разминирования, и без надежных гарантий того, что инцидент не повторится, оно выноситься не будет.

«Разрешение вернуться в зону эвакуации в самом начале было связано с тем, что представители Министерства обороны высказали уверенность в том, что опасность уже позади. Но сейчас, естественно, должны быть приняты дополнительные меры, чтобы убедиться в безопасности», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что главная задача властей — создание нормальных и безопасных условий для проживания людей, эвакуированных в пункты временного размещения.

Накануне сообщалось, что в Ачинском районе Красноярского края, где недавно произошел пожар в арсенале, вновь началась эвакуация. Причиной стал найденный предмет, похожий на боеприпас.

5 августа стало известно, что на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. 7 августа замминистра обороны Дмитрий Булгаков, откомандированный на место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов на арсенале в Красноярском крае, в течение двух недель.

Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.