Власти Москвы предупредили о провокациях на митинге 10 августа

Власти Москвы предупредили, что на согласованном митинге на проспекте Сахарова 10 августа возможны провокации.

Как пояснили ТАСС в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, призывы о несанкционированных действиях публикуются в соцсетях, о чем узнали правоохранительные органы.

В связи с этим власти призывают жителей, в частности, родителей несовершеннолетних, обратить на это внимание, поскольку в случае нарушения закона силовики примут соответствующие законодательству меры по обеспечению общественного порядка.

Ранее в этот же день Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

9 августа также стало известно, что суды Москвы вынесли решения об административном аресте 89 человек за участие в несанкционированной акции в столице 27 июля. За участие в акции 3 августа к административному аресту привлекли 24 человека.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. Фигурантами в них стали 12 человек, 11 из них арестованы.