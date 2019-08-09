Прямой эфир

В Москве арестовали 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный районный суд арестовал 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице
Более половины задержанных участников акции в центре Москвы оказались жителями других регионов

Обвиняемого Данилу Беглеца заключили под стражу до 9 октября 2019 года. По словам адвоката, Беглец свою вину не признает.

«Прошу об объективном рассмотрении моего дела. Я ничего не совершал», — обратился мужчина к суду и добавил, что у него есть два малолетних ребенка. Защита Беглеца просила избрать ему меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО.

Следователь в суде заявила, что в материалах дела имеется видеозапись, на которой видно, как обвиняемый наносит удары сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что по мнению следствия, помещение Беглеца в СИЗО является единственной обоснованной мерой пресечения. Постановление суда может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее в этот же день суд арестовал обвиняемого в участии в массовых беспорядках Сергея Фомина.

Накануне правоохранители задержали еще двоих участников массовых беспорядков во время июльской несанкционированной акции в Москве. Всего среди задержанных числятся 12 фигурантов. Следователи устанавливают роль каждого из них в противоправных действиях, а также продолжают выявлять всех участников противоправных действий.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. На данный момент они соединены в одно производство.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии принимали участие более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. На данный момент решения об административном аресте были вынесены в отношении 89 человек, еще 704 участника акции были оштрафованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
Сотрудник Росгвардии пострадал во время несанкционированной акции в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017