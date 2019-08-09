Тренер сборной России по бейсболу умер в 37 лет

Тренер российской сборной по футболу и главный наставник клуба «РусСтар» Артемий Артамонов умер на 38-м году жизни, сообщает Федерация бейсбола России в пятницу, 9 августа.

В 7:45 мск у него остановилось сердце.

Отпевание спортсмена состоится в воскресенье, 11 августа, в 12:00 в церкви Архангела Михаила на проспекте Вернадского. После Артамонова похоронят на Хованском кладбище.

В организации отметили, что Артамонов был одним из лучших бейсболистов за всю историю развития этого вида спорта в России.

В качестве игрока Артамонов в 2003 году вместе с национальной сборной занял 8-е место на чемпионате Европы и 13-е — на чемпионате мира. В 2007 году команда заняла 10-е место на европейском первенстве.