«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Об этом сообщили в пресс-службе украинского предприятия по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» в пятницу, 8 августа.

Пресс-секретарь Руслана Данылив рассказала в эфире ObozTV, что в случае непредвиденных обстоятельств во время грозы ответственность за происходящее легла бы на Украину. Она подчеркнула, что во время чрезвычайных ситуаций Киев не имеет права не пускать самолет в украинское воздушное пространство.

Данылив добавила, что обвинения предприятия в «предательстве» абсолютно безосновательны.

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство впервые с 2015 года.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», возвращающийся из Италии в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью и находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.