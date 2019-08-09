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19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП

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Фото: athletic-club.eus
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Испанская спортсменка Альба Эстебан Фрау скончалась после травм, полученных в ДТП. О смерти девушки сообщается 9 августа на официальной странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в Twitter.

«RFEF скорбит о смерти молодой футболистки Альбы Эстебан Фрау, которая покинула нас в столь раннем возрасте после несчастного случая на дороге на Мальорке», — говорится в сообщении. Федерация выразила соболезнования родным и близким погибшей.

6 августа Эстебан ехала на мопеде, который задел другое транспортное средство. Девушка упала и получила несовместимые с жизнью травмы, отмечает «Газета.ру».

1 июня сообщалось, что в ДТП погиб бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.

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