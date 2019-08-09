В Екатеринбурге лифт упал на рабочего во время ремонта

В Екатеринбурге сотрудник сервисной службы погиб в результате падения на него кабины лифта, сообщила в пятницу, 9 августа, прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина находился в шахте, когда при проведении плановых ремонтных работ произошел обрыв троса лифта. Машина упала на рабочего, который получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает ТАСС.

По факту случившегося прокуратурой города организована доследственная проверка.

В конце мая в Ростове-на-Дону упал лифт жилой многоэтажки, в кабине находилась молодая мама. Благодаря тому что сработали предохранители, которые остановили кабину, женщина осталась жива.