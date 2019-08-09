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В Киргизии суд арестовал принадлежащий Атамбаеву телеканал «Апрель»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Суд в Киргизии арестовал принадлежащие экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву АО «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-службы МВД страны.

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Как сообщается на сайте ведомства, сторонники Атамбаева будут допрошены в рамках досудебного производства для проведения дальнейших следственных действий. Ранее в пятницу силовики опечатали здание «Форума» в Бишкеке, где находится офис бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева.

Также в здании «Форума» находятся офисы подконтрольного ему телеканала «Апрель» и ряда аффилированных организаций.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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