СК напомнил об уголовной ответственности за участие в «мирных прогулках»

Участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 9 августа.

Сообщение обнародовано в связи с распространением в интернете и социальных сетях призывов к участию «мирных прогулках» по Москве после согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова, отмечается в документе.

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», — предупредили в СК.

При принятии решения об участии в мероприятиях подобного рода несовершеннолетним и их родителям надо помнить, что привлечение к административной или уголовной ответственности может оказать негативное влияние на их будущее, отмечается в заявлении ведомства.

Ранее в пятницу стало известно, что суды Москвы вынесли решения об административном аресте 89 человек за участие в несанкционированной акции в столице 27 июля. За участие в акции 3 августа к административному аресту привлекли 24 человека.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. Фигурантами в них стали 12 человек, 11 из них арестованы.